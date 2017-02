Themamiddag over ouder worden

SURHUISTERVEEN - Dinsdag 21 februari is er in het Mennohûs van de Doopsgezinde kerk in Surhuisterveen een open themamiddag over ouder worden.

Ouder worden gaat gepaard met het afnemen van lichamelijke krachten, verlies van dierbaren en het zelf structuur geven aan de dag. Er is meer tijd en ruimte voor andere dingen, maar ook de eindigheid van het leven komt dichterbij. In deze levensfase van loslaten komt het nadenken over het einde (winter) meer in zicht. Op deze middag is er na een inleiding over zingeving bij ouder worden ook ruimte voor gesprek.

Aansluitend zal door twee medewerkers van het Dorpenteam uit Achtkarspelen informatie worden gegeven over hun dienstverlening in de omliggende dorpen. Graag opgave bij W. Tiemersma 06-20670744 of e: wgtiemersmaveenstra@gmail.com

De locatie is de Gedempte Vaart 25 en het begint om 14.30 uur.