Terre des Hommes opent nieuw winkelpand op Valentijnsdag

Het nieuwe pand. (Ingezonden foto)

DRACHTEN - Dinsdag 14 februari opent de Terre des Hommes haar winkeldeuren voor het eerst aan de Zuiderbuurt 39. Jarenlang was de winkel in de Westerstraat 6 gevestigd, waar een vaste klantenkring is opgebouwd. Om ook nieuwe mensen kennis te laten maken met de winkel is gekozen voor een nieuwe winkellocatie in het centrum. Op de nieuwe plek is het gemakkelijker om even binnen te lopen. De collectie is alweer vernieuwd met voorjaarskleding. Voor dames en voor heren, maar ook (kleine) kinderen hebben er eerste keus in tweedehands kleding voor een klein prijsje. Verder worden er schoenen, boeken en snuisterijen verkocht. De opbrengst gaat naar het goede doel. Schone, nette en nog bruikbare kleding of spullen kan men in de winkel komen brengen. De officiële opening volgt nog in mei.