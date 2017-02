Start gemaakt met werkzaamheden ‘Energie uit Hout’

BURGUM - Dinsdag 14 februari is er gestart met het snoeien en kappen van elzensingels en houtwallen voor het project ‘Energie uit Hout’ in de Noardlike Fryske Wâlden. Vanaf nu kunnen boeren die geen tijd of capaciteit hebben om hun elzensingels en houtwallen op hun land te beheren het werk uitbesteden aan de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW).

De vereniging heeft een aanpak ontwikkeld om het beheer gezamenlijk uit te voeren onder regie en verantwoordelijkheid van de vereniging. De vereniging NFW ontzorgt hiermee haar leden en vergroot tevens de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap.

Unieke aanpak van Energie uit Hout

In deze unieke aanpak zet de vereniging NFW in op de spreiding van het snoeien en kappen van elzensingels en houtwallen over het gebied en in tijd. Hierdoor wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een gedeelte van het elzensingellandschap in één keer gekapt wordt. Door middel van de aanpak van Energie uit Hout ontstaat er een mooi gevarieerd landschap dat ruimte biedt voor veel verschillende vogels en andere diersoorten. Bovendien wordt het vrijgekomen hak- en snoeihout uit de elzensingels en houtwallen afgevoerd en ingezet voor energievoorziening. De opbrengsten hiervan vloeien terug naar de deelnemers.

Aanbesteding

Het bedrijf Frisia Bergum heeft de aanbesteding vanuit ‘Energie uit Hout’ gewonnen en is sinds dinsdag 14 februari begonnen met de werkzaamheden. Het bedrijf gaat deze en de volgende twee winterperioden het onderhoud aan het coulisselandschap in Noordoost-Fryslân uitvoeren.