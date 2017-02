Singelland VHS naar landelijke finale Skills Talents

Op donderdag 9 februari hebben leerlingen van Singelland VHS deelgenomen aan de Skills Talents voorrondes op het Friesland College in Leeuwarden. De afdelingen Horeca, Zorg & Welzijn, ICT, Economie en Organisatie & Promotie hadden elk drie leerlingen afgevaardigd zodat de vmbo-school uit Drachten goed vertegenwoordigd was.

De deelnemers. (Ingezonden foto)

LEEUWARDEN - Na kennismaking met de jury werden op de werkplekken de opdrachten toegelicht. Twee uur lang werd er intensief en geconcentreerd gewerkt door de deelnemers, waarna de diverse jury’s zich bogen over de resultaten. In de tussentijd kregen deelnemers en begeleiders een uitgebreide lunch voorgeschoteld, verzorgd door de horecastudenten van het Friesland College. Na de lunch volgde de uitslag.

ICT-team naar landelijke finale

De jury was van mening dat het prestatieniveau hoog was en dat er goed was samengewerkt. Van Singelland VHS behaalden de leerlingen van afdeling Horeca een 4e plaats, Economie een 3e plaats, de afdelingen Zorg & Welzijn en Organisatie & Promotie een mooie 2e plaats (de laatste met miniem verschil met nummer 1) en deelnemers van de afdeling ICT haalden de beste score van hun beroepsrichting. Deze leerlingen mogen samen met andere winnende teams op 16 maart naar Amsterdam. Daar zullen zij onder teamnaam Fryslân Vikings de strijd aangaan met de andere provincieteams.

Om goed voorbereid te zijn op de landelijke finales volgt op 3 maart nog een teambuildingsmiddag. Het ICT-team Fryslân Vikings van Singelland VHS doet dan mee in negen van de elf afdelingen. Het team wordt gevormd door leerlingen van zeven verschillende Friese vmbo-scholen.