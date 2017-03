Seniorenmarkt een groot succes

BURGUM - De door de Seniorenraad georganiseerde Seniorenmarkt in De Pleats in Burgum op zaterdag 18 maart, was een groot succes. De start werd gegeven door dhr. D. Fokkema, wethouder van de gemeente Tytsjerksteradiel met het openen van deze markt.

De zaal was gevuld met 24 standhouders. Van KEaRN, buurtzorg en Dorpenteam, tot Reset, Veilig Verkeer, Stichting Mobiel en notaris Dantuma en vele anderen. Bezoekers konden deelnemen aan allerlei testen, of discussiëren met mensen van diverse instanties. De toegang was gratis en ook de koffie en thee werd vrij geschonken. Na het bezoeken van de verschillende stands of als er informatie was verkregen, kon men gezellig zitten aan de ronde tafels in het midden van de zaal, koffie drinken of formulieren invullen en met elkaar praten.

Aan de wensboom konden briefjes geplakt worden, met ideeën of wensen die men graag naar buiten wilde brengen. Bij de ingang kreeg iedere bezoeker een formulier, waarop later met één kruisje kon worden ingevuld, welke standhouder het meeste bijdroeg aan deze Seniorenmarkt. Voor de meest genoemde standhouder was een mooie oorkonde en voor alle mensen die een formulier invulden werd een dinerbon verloot. Na het turven van de kruisjes kwam de stand van De Friese Wouden uit als meest gewaardeerde stand naar voren. Uit alle ingebrachte formulieren werd door Notaris Dantuma één getrokken voor de prijs van een dinerbon van 75,-. Mevrouw N. Pruis uit Burgum was de gelukkige winnares en voorzitter Wytse Douma bracht na afloop van de Seniorenmarkt de bon bij haar thuis. Zij was aangenaam verrast.

Zowel de standhouders als de bezoekers waren eensgezind van mening dat deze Markt heel uniek was en zeker voor herhaling vatbaar. Ook de leden van de Seniorenraad waren mede door hun grote inzet enthousiast met het resultaat. Bij telling van alle formulieren werd gesteld dat er circa 300 bezoekers waren geweest. Veel meer dan van te voren was beraamd.