Feestjes in Ureterp en Buitenpost

Scholen De Opdracht en De Mienskip “excellent”

URETERP/BUITENPOST – Twee basisscholen in deze regio hebben maandag het predicaat ‘excellent’ gekregen van de Inspectie voor het basisonderwijs. Het gaat om de christelijke basisschool De Opdracht in Ureterp en de openbare basisschool De Mienskip in Buitenpost.

In Ureterp is de onderscheiding volop gevierd. De school kreeg het nieuws vorige week “in vertrouwen”. Er is meteen een draaiboekje gemaakt voor (afgelopen) maandag: om kwart over twee overhandiging van het predicaat ‘Excellente school’ door burgemeester Ellen van Selm en wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland.

Daaraan vooraf een ‘mannequin challenge’ door de driehonderd leerlingen van de school. Voor de ouders een complete verrassing (als dat lukt…). Dan nog een jel en het zingen van het schoollied.

Alle leerkrachten komen chique gekleed en krijgen ’s ochtends al iets lekkers te drinken in champagneglazen.



"It begjin te wennen"

In Buitenpost was obs De Mienskip al “excellent”, maar toch is het maandagochtend nog even gevierd met gebak, én ballonnen voor de kinderen. “Wy binne no foar it fiifde jier ’excellent’”, zegt coördinator Michiel Veenstra. “It begjint al wat te wennen, mar dochs is it wol bysûnder, want dit jildt mar foar in stik as tsien skoallen yn Nederlân”, legt Veenstra uit.

Zijn school heeft de cbs De Opdracht in Ureterp geïnspireerd, maar het omgekeerde gold ook. "As it giet om talintûntwikkeling, hawwe wy krekt wat leard fan de skoalle yn Oerterp", zegt Veenstra. "Want der binne altyd ûnderdielen dy't better kinne."