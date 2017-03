SC Veenwouden doet mee met NL Doet

VEENWOUDEN - Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is het weer zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds voor de 13e keer NLdoet in het hele Koninkrijk. Ook SC Veenwouden doet mee. Zij gaan klussen op het voetbalveld. De grootste klus is het plaatsen van een nieuwe omheining op het trainingsveld. Vrijwilligers kunnen zich nog steeds aanmelden en zijn van harte welkom.

Anna Sibma van de activiteitencommissie van SC Veenwouden, geeft aan dat extra hulp erg welkom is. “Soms is er meer werk te verzetten, dan er vrijwilligers zijn. Op en rond het voetbalveld moeten verschillende klussen uitgevoerd worden en daarom doen we dit jaar mee aan NLdoet. Met de extra hulp tijdens NLdoet kunnen we klussen doen waar we normaal niet goed aan toekomen. Vaak wordt een beroep gedaan op dezelfde mensen. Nu komen zelfs raadsleden van het CDA Dantumadiel ons helpen. We zijn ontzettend blij met alle hulp. En ook met de financiële bijdrage van het Oranjefonds zodat we de benodigde materialen voor onze nieuwe omheining kunnen kopen. Mensen die bij ons in actie willen komen zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden op www.nldoet.nl.”

Trots

Het Oranje Fonds organiseert NLdoet in 2017 voor de 13e keer. Tijdens de editie van 2016 zijn ruim 9.000 klussen geklaard en het Fonds hoopt dat aantal tijdens de komende editie te overtreffen. Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: “Verenigingen en stichtingen kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Maar het werven kost vaak veel tijd. NLdoet geeft organisaties de mogelijkheid op een laagdrempelige manier in contact te komen met nieuwe enthousiaste krachten. Wij vinden het prachtig om te zien dat ieder jaar zo’n 350.000 Nederlanders bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken tijdens NLdoet. Hieruit blijkt dat Nederland een land is van vrijwilligers en daar mogen we met z’n allen trots op zijn.”