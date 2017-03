Een extra service voor fietsers en wandelaars

Rustpunten versterken toeristisch aanbod

BURGUM – Voor wandelaars en fietsers is er een nieuwe dienstverlening toegevoegd aan het servicepakket voor toeristen en recreanten in FryslânL het RUST-punt. Een dertigtal is te vinden in heel Fryslân, maar in noordoostelijk Fryslân vindt u de meeste.

Bijvoorbeeld in: Augustinusga, Blije, Buitenpost, Burgum, Damwâld, Kollumerzwaag, Noardburgum, Oosternijkerk, Ryptsjerk, Twijzel, Wergea en De Westereen. Met ingang van 18 maart zijn ze in gebruik. Rustpunten vind je vlakbij fietsknooppuntroutes en wandelroutes. Dit initiatief is mede tot stand gekomen door een bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân.

Speciaal logo

De rustpunten zijn voorzien van een speciaal bord met een rood met oranje logo: RUST.

Een Rustpunt biedt de fietser en wandelaar de mogelijkheid om even uit te rusten op een Fries erf. Er is een simpele koffie- en theefaciliteit, een toiletvoorziening en de elektrische fiets kan worden opgeladen. Vaak worden ook streekproducten aangeboden, kan kennis worden opgedaan over het cultuurhistorisch erfgoed en tref je informatie aan over beleving en horeca in de directe omgeving.

Website: rustpunt.nu

Alle locaties zijn te vinden op de website www.rustpunt.nu of door op je smartphone ‘rustpunt’ in te tikken, waardoor je op de ‘Rustpuntzoeker’ komt. Door het aanklikken van het Rustpunt-icoontje vind je alle informatie over het betreffende Rustpunt en plan je er je route naar toe via het fietsknooppuntsysteem. De Rustpunten zijn bovendien voorzien van lengte- en breedtegraden: handig voor gps-gebruikers.



Salland was 't eerst

In 2005 begon in Salland (Overijssel) met de eerste Rustpunten. Nederland momenteel ruim vijfhonderd van deze laagdrempelige voorzieningen in de recreatieve sfeer. Trefwoorden zijn: gastvrijheid, beleving, verrassing en cultuurhistorisch erfgoed.