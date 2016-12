“Wel aanscherping normen voor korrels nodig”

RIVM: “Rubberkorrels niet riskant”

BILTHOVEN – Rubberkorrels op kunstgrasvelden zijn niet riskant voor de volksgezondheid. Dat stelt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) na enkele maanden onderzoek. Wel adviseert het RIVM de norm voor rubbergranulaat fors aan te scherpen.

“In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden vrij. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar”, meldt het RIVM.



In het rubbergranulaat, gemaakt van vermalen, oude autobanden, zijn veel verschillende stoffen gemeten, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, ftalaten (weekmakers) en bisfenol A (BPA). Het gehalte PAK’s ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Maar voor de rubberkorrels wordt nu nog de norm voor ‘mengsels’ gehanteerd. Voor consumentenproducten is de norm honderd tot duizend maal strenger. Het RIVM adviseert de norm voor rubbergranulaat dichter bij die voor consumentenproducten te brengen.



"Geen verband met leukemie"

In de beschikbare wetenschappelijke informatie zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Uit de samenstelling van de rubberkorrels blijkt dat de chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken er geen benzeen en 1,3-butadieen of in heel lage hoeveelheid (2-mercaptobenzothiazol) in zitten.

In het algemeen is er sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw een lichte stijging te zien in het aantal mensen tussen 10 en 29 jaar dat leukemie krijgt. Deze ontwikkeling is niet veranderd sinds de kunstgrasvelden in 2001 in Nederland in gebruik zijn genomen.



"Norm aanscherpen"

Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat aan te scherpen naar een norm, die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Rubbergranulaat moet momenteel voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (honderd tot duizend maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm.



Het gehalte PAK’s van het onderzochte rubbergranulaat ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is.



Het RIVM heeft de afgelopen periode ook een onderzoek afgerond naar de consumentennorm voor rubberen valdempingtegels. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van de dag (20 december) gepubliceerd.



Heeft u vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Het RIVM heeft een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480. U kunt ook kijken op de RIVM-webpagina bij vragen en antwoorden.