Revalidatie-app

LEEUWARDEN - Onlangs werd de Revalidatie Friesland App gelanceerd. Met de app kunnen patiënten zelfstandig aan de slag met hun behandeling. De app is samen met Telerevalidatie.nl ontwikkeld en mede mogelijk gemaakt met steun van het Revalidatiefonds en Fonds de Gavere.

Patiënten kunnen vanaf vandaag met deze app zelf bepalen wanneer ze in hun eigen omgeving werken aan hun revalidatiebehandeling. De behandelaar monitort in het online revalidatieprogramma de oefeningen en stelt het trainingsprogramma bij of vult het aan om zo de behandeling te optimaliseren. Daarnaast monitort de app de trainingsvoortgang. Met de app begeleiden de verschillende behandelaren met elkaar en naast elkaar een patiënt op afstand. Meer weten over deze app? Kijk dan op www.revalidatie-friesland.nl.