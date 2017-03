Cijfers uit 2016 en 2011 bijna identiek

Oudste basisscholieren Achtkarspelen ‘zwemveilig’

BUITENPOST – De scholieren van de groepen 7 en 8 in Achtkarspelen kunnen bijna allemaal (goed tot uitstekend) zwemmen. De aanpassing van de zwemlessen voor kinderen in Achtkarspelen heeft niet geleid tot een lager percentage zwemvaardige leerlingen. Dit blijkt uit cijfers van de gemeente Achtkarspelen over 2016.

Bijna alle kinderen in Achtkarspelen (98,6 %) haalden vorig jaar een of meerdere zwemdiploma’s. In vergelijking met de resultaten van het onderzoek uit 2011 en met landelijke cijfers doen de kinderen in Achtkarspelen het goed.



Bijna de helft (47 %) van de kinderen uit Achtkarspelen haalt het Zwem-ABC. In vergelijking met 2011 en met landelijke cijfers doen de kinderen in Achtkarspelen het ook goed als het gaat om het aantal behaalde zwemdiploma’s: 8,6 % van de kinderen uit groep 7 en 8 heeft alleen een A-diploma.



In 2011 was dit percentage ongeveer gelijk (9 %). Landelijk gezien (2014) heeft 16 % van de 11-16 jarigen alleen een A-diploma. In totaal heeft bijna 90 % van de kinderen in Achtkarspelen diploma A en B op zak. Dit ligt 2 % hoger dan in 2011. Landelijk gezien ligt dit percentage op 44 %. In totaal heeft 47,0 % van de kinderen uit groep 7 en 8 het Zwem-ABC. Landelijk gezien is dit 35 %.