Open huis bij voedselbank en kleding- en speelgoedbank Burgum

Op 1 april 2017 bestaat de voedselbank in onze gemeente vijf jaar. Reden voor het bestuur om voor belangstellenden een open huis te houden.

“Onze overbuurman, de kleding- en speelgoedbank die bestaat sinds 3 september 2015 doet ook mee met het open huis. Het gezamenlijke open huis vindt plaats op zaterdag 8 april van 10.00 tot 14.00 uur.

Hoewel de kleding- en speelgoedbank en de voedselbank buren zijn, zijn het toch twee aparte stichtingen met ieder een eigen bestuur. Zowel de kleding- en speelgoedbank als de voedselbank kan functioneren doordat ze beide financiële bijdragen van instanties en particulieren ontvangen. Hieruit blijkt dat beide banken leven bij de inwoners van onze gemeente. Naast financiële bijdragen krijgen ze ook zaken in natura; voor de voedselbank zijn dat producten die door bedrijven beschikbaar worden gesteld. Voor de kleding- en speelgoedbank zijn dat kledingstukken en/of speelgoed die overtollig zijn bij bedrijven en particulieren.

De kleding- en speelgoedbank is iedere week open op donderdag van 9.30 tot 13.30 uur en vrijdag van 9.30 tot 13.00 uur. Voedselpakketten worden door de vrijwilligers van de voedselbank één keer per veertien dagen verstrekt. Voor zowel de kleding- en speelgoedbank als de voedselbank worden uiteraard criteria gehanteerd om te kijken of een aanvrager in aanmerking komt voor hulp. We hopen dat we velen van u mogen begroeten op Hannelswei 17B en 21.”