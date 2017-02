Extra aandacht voor mbo'ers

Open dag Stenden trekt ruim 15% meer bezoekers dan vorig jaar

Ruim 3.000 bezoekers kwamen zaterdag naar Stenden voor de Open Dag,

zo¹n 15% meer dan de Open Dag van februari 2016. Studenten, docenten en alumni

informeerden bezoekers over de opleidingen en het studeren aan Stenden.

Daarnaast waren er ruim 110 internationale bezoekers en lieten 50 buitenlandse scholieren zich via een webinar informeren over studeren aan Stenden.

Op de locaties Leeuwarden en Emmen was een aparte stand ingericht voor mbo¹ers die de overstap willen maken naar hbo. Ze konden hier vragen stellen aan studenten die deze overstap al gemaakt hebben. Mbo'ers maakten goed gebruik van deze mogelijkheid.

Margo (studente aan Stenden): "Veel mbo'ers vroegen me of er veel verschil zit tussen mbo en hbo. Ik vind zelf dat dat reuze meevalt. Je moet wel meer leren plannen en soms wat extra discipline tonen. Maar het gaat allemaal in kleine stapjes en het scheelt dat je bij Stenden goed begeleid wordt."

Goed voorbereid een opleiding kiezen

Voor leerlingen die nog niet weten wat ze willen gaan studeren, was het Geen Idee-plein ingericht. Bezoekers konden hier een studiekeuzetest invullen en in gesprek met studenten van de HRM-opleiding van Stenden.

Kirsten (16) is scholier aan het Marne College in Bolsward en maakte de studiekeuzetest.

Kirsten: "Ik heb nog geen idee wat voor studie ik wil gaan doen. Ik had verwacht dat een sociale studie als SPH bij me zou passen. Uit de studiekeuzetest bleek dat economie juist heel goed bij me past. Ik ga nu ook naar dat soort opleidingen kijken!"

Kennismaken met een opleiding

Naast de Open dag organiseert Stenden nog andere voorlichtingsactiviteiten.

Zo kunnen studenten kennismaken met een opleiding tijdens het Proefstuderen op 16 maart. Daarnaast kunnen leerlingen zelf een afspraak maken om een dagje mee te lopen met een student.