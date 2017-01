Wel aandacht voor ‘earste ljipaai’

Ook dit jaar geen ‘aaisykjen’

WOMMELS – De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) vraagt dit jaar geen ontheffing aan bij de provincie Fryslân voor het eierzoeken. Dit is maandagavond op een ledenvergadering in Wommels met grote meerderheid besloten. Van de zeventig aanwezige afdelingen stemden 53 voor dit besluit.

De BFVW hoopt nog wel de medewerking te krijgen van de provincie en de gemeenten (de burgemeesters in het bijzonder) om aandacht te schenken aan ‘het eerste ei’. Met andere woorden: de eerste vinder gaat dan met de Commissaris van de Koning (in maart is dat VVD-er Arno Brok) en daarna met de betreffende burgemeester het weiland in, om de vinder van het eerste ei in de provincie, c.q. de gemeenten te eren. Het ei wordt ‘gelotterd’ (getest op versheid) en weer in het nest teruggelegd, is de bedoeling.

Daarna is het afgelopen met het eierzoeken in die gemeente en zetten vrijwilligers van de BFVW zich in voor de nazorg: voorkomen dat eieren, c.q. nesten en jongen worden platgereden door trekkers en landbouwmachines. Of Brok, dan wel de burgemeesters hier aan meewerken, is nog even afwachten.

BFVW-voorzitter Rendert Algra had gehoopt, aan te kunnen tonen dat de ‘eerste legsels’ weinig kans hebben op overleven en latere legsels meer kans, maar daar is hij niet in geslaagd. Omdat het slecht gaat met de kievitenstand (en ook met veel andere soorten weidevogels), lijkt de kans gering om een vergunning te krijgen voor het meenemen van kievitseieren. Dit is dan ook de belangrijkste reden voor de BFVW om van een aanvraag af te zien.

Het wordt het derde achtereenvolgende voorjaar zonder officieel toegestaan eierzoeken. In 2015 hield de Raad van State een verleende vergunning tegen, op aandringen van Faunabescherming. Vorig jaar gaf de provincie Fryslân geen ontheffing en dat dreigde dit jaar weer te gebeuren.