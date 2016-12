Nijjiersrevu Koatstertille deels uitverkocht

KOOTSTERTILLE - Wie nog kaarten wil bemachtigen van de twintigste Nijjiersrevu Koatstertille, moet er snel bij zijn. Twee van de zes voorstellingen zijn al uitverkocht: die van de zaterdagen 7 en 14 januari. Blijft over: 29 en 30 december en 6 en 13 januari.

Een drukte van belang op het podium van de twintigste Nijjiersrevu Koatstertille, tijdens de repetitie van zaterdagochtend. Foto: Klaas Rozema

‘Deryn’ is de titel van deze editie. Die gaat over verandering. Aaltsje en Marten werken al jaren in een drukbezochte discotheek, maar de laatste jaren is het minder geworden. Tegenwoordig zijn ze meer een soort van MultiFuntioneel Centrum. Maar de eigenaar is overleden. Wordt het bedrijf verkocht? En Aaltsje en Marten dan?

Vanaf juni waren de vier schrijvers Geert Hager, Andries Hovinga, Pytsje Scherjon en Douwe Wobbes druk bezig om het klaar te hebben voor september. Meer dan voorgaande jaren is er naar een balans gezocht tussen een sterke rode lijn, afgewisseld met hilarische scènes, waarin het jaar 2016 op de hak wordt genomen.



De regie is van theaterdocent Sander van Kalsbeek, muzikale begeleiding van Atsje Lettinga en Sander Stienstra van De Muzykpleats uit Buitenpost, de composities zijn van Tseard Nauta uit Baard.