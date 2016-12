Nieuwjaarsduik Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN - Op zondag 1 januari 2017 wordt de Feanster Nieuwjaarsduik weer georganiseerd in de Feanster haven. "’s Middags om precies 15.30 uur klinkt de bel voor de hopelijk vele deelnemers aan dit verfrissende en sportieve evenement", aldus de organisatie. Wie wil meedoen kan zich van tevoren opgeven via www.sokssurhuisterveen.nl. Opgeven bij de haven kan natuurlijk ook. Na afloop krijgt iedere deelnemer een warme kop snert, warme chocolademelk en een herinneringscertificaat. De organisatie is ook dit jaar weer in handen van Soks. (sociaal cultureel werk Surhuisterveen).