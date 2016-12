Nieuwe plek voor kunstwerk

TWIJZELERHEIDE - Het kunstwerk De Hikke van Twijzelerheide is herplaatst.

Voorheen stond het kunstwerk aan de Bjirkewei, voor de Rabobank. Het staat sinds vrijdag op de hoek van het feestterrein aan de Skoalstrjitte/Pleinpaad. De Rabobank maakte de herplaatsing financieel mogelijk.

De Hikke is gemaakt in 2008 door Frans Ram in opdracht van Gemeente Achtkarspelen. Het is een sculptuur gemaakt van gemoffeld staal en is opgebouwd uit filmstrips waarin dorpsgezichten zijn uitgesneden.