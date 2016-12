Friese streekomroepen tevreden

Nieuwe indeling lokale omroepen

BURGUM/HILVERSUM – Er komt een fusie van ‘lokale’ of ‘streek’-omroepen, maar vooral in Fryslân veel minder grootschalig dan de landelijke organisatie van lokale omroepen eerst voor ogen had. RTVNOF en Kanaal 30 worden één streekomroep voor Noordoostelijk Fryslân. Er komt geen fusie van alle lokale omroepen in het hele noorden van de provincie.

Voorzitter Herman de Hoop van RTVNOF: “Wy binne hjir tefreden mei. Der is goed lústere nei ús argumint, dat ien streekomrop foar it hiele noarden fan de provinsje, ynklusyf de waadeilannen en Ljouwert, fierstente grut wurdt. De eilannen hâlde in eigen posysje. En RTVNOF en Kanaal 30 kinne fierder meiïnoar. Ik tink dat wy hjir allinne mar sterker troch wurde.”



Stad en platteland niet bijelkaar

Vanwege bezuinigingen werd vanuit ‘Hilversum’, waar de lokale omroepen twee samenwerkingsverbanden hebben (‘OLON’ en ‘NLPO’, oftewel Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen), aangestuurd op twee of hooguit drie ‘streekomroepen’ in de hele provincie Fryslân. De lokale omroep van Leeuwarden en de lokale omroepen van het platteland passen volgens de betrokken omroepmedewerkers en –bestuurders echter niet bijelkaar.

Wanneer de nieuwe organisatiestructuur precies een feit moet zijn, is nog niet duidelijk, zegt Herman de Hoop. “Dit moat noch fierder bepraat wurde.”