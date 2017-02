Nieuw kombord voor Reaskuorre

REASKUORRE (AUGUSTINUSGA) - Wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen heeft gistermiddag een nieuw, Friestalig naambord onthuld van buurtschap Rea­skuorre.

Het is het eerste van circa tien buurtschappen die nieuwe, Friestalige naamborden krijgen.

Reaskuorre is bewust als eerste gekozen, omdat de naam in 1958 al officieel in het Fries was vastgesteld.



Wethouder Spoelstra: “Mei it fêststellen fan de ‘Nota Frysk taalbelied’ hat de gemeenteried ynstimd mei histoarysk ûndersyk nei de nammen fan de buorskippen en it offisjeel fêststelle litte fan de nammen.” Van tien buurtschappen is de officiële naam in het Fries. De nieuwe komborden worden daarom uitsluitend Friestalig.



”Dit jier ferfange wy symboalysk de buordsjes fan Reaskuorre, de oare buorden pas as ferfanging nedich is”, zegt Spoelstra. “Dat sil foar de earste buorden oer ûngefear fiif jier it gefal wêze.”