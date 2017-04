Nederlandse kennis voor Indiase melkveehouders

LEEUWARDEN - Onderzoekers van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences en GEA Milking & Dairy Farming bezoeken deze week India om innovatieve concepten voor de Indiase zuivelsector te ontwikkelen in samenwerking met Indiase familie-melkveehouders, ondernemers en onderzoekers.

Onderzoekers van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences en GEA Milking & Dairy Farming bezoeken India. (Ingezonden foto)

Binnen het project werken tien Nederlandse bedrijven en acht Indiase boeren samen met Van Hall Larenstein, Saxion Hogescholen en de Agricultural College of Agricultural Development Trust, Baramati. Het doel van het project is om Nederlandse technologie en kennis aan te passen aan de omstandigheden van de Indiase boeren. Tijdens de reis naar India zullen de projectleden een vol programma hebben met Indiase stakeholders en experts.



De resultaten van de reis naar India zullen bijdragen aan de definitieve adviezen en ontwerpen die gepresenteerd zullen worden in augustus van dit jaar. Van Hall Larenstein werkt sinds 2011 samen met het informatie Centrum KVK of Agricultural Development

Trust Baramati in het district Pune. Met dit project helpt KVK familieboeren op te schalen van 10 tot 40 koeien naar 80 tot 100 koeien, met een hogere productie en hogere kwaliteit. Van Hall Larenstein, Saxion Hogescholen en diverse Nederlandse bedrijven willen een bijdrage leveren aan dit innovatieve project: geïntegreerde oplossingen voor de uitbreiding van melkveebedrijven in de staat Maharashtra, district Pune in India. Naast

het integreren van oplossingen voor de uitbreiding van melkveebedrijven in de staat Maharashtra, district Pune in India, zal het project nieuwe mogelijkheden voor de export van kennis en technologie voor de deelnemende Nederlandse bedrijven creëren. Zowel Nederlandse als Indiase studenten en onderzoekers van de deelnemende universiteiten zijn betrokken bij het project. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Toegepast onderzoek, SIA-RAAK.