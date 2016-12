Burgemeester en wethouder nemen een kijkje bij werkervaringsproject

Na een jaar vordert de restauratie aan oud beurtschip

DROGEHAM - In Drogeham restaureren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sinds en jaar het oude beurtschip 'Dorp Grouw'. Burgemeester Gerben Gerbrandy van Achtkarspelen en wethouder Houkje Rijpstra van Tytsjerksteradiel kwamen de vorderingen woensdag bekijken.

De gemeenten zijn het unieke werkervaringsproject samen met het lokale bedrijfsleven gestart. De restauratie vindt plaats in de loods van Wadro in Drogeham. Tien lassers ontvingen een lasdiploma (niveau 2 en 3) uit handen van de burgemeester en wethouder.

Werkgelegenheidsproject

Het totale werkgelegenheidsproject neemt drie jaar in beslag. Gedurende het project kunnen circa 30 tot 50 personen aan het schip werken. Naar verwachting vinden ongeveer 25 mensen dankzij dit project weer werk en krijgen nog eens 25 mensen een duidelijker beeld van hun positie op de arbeidsmarkt. De eerste kandidaten zijn klaar om de arbeidsmarkt op te gaan. Het werkgeversteam van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel coördineert en faciliteert het project.

Beurtschip

Het schip 'Dorp Grouw' is het laatst bewaarde beurtschip van Fryslân. Na haar werk als beurtschip heeft het schip dienst gedaan als plezierjacht, vissersboot en woonboot. Begin 2011 is het schip gekocht door de gelijknamige stichting. Als het schip gereed is zal het gebruikt worden voor rondvaarten tussen Sneek en Hindeloopen. In Drogeham wordt het metalen gedeelte van het schip opgeknapt. Later volgt het houtwerk. Dat gebeurt bij het Skûtsjemuseum in Earnewâld.