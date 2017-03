Musical Ester ontroert, maar heeft ook humor

BUITENPOST - In de speciaal hiervoor tot theaterzaal omgebouwde kerk aan de Voorstraat in Buitenpost is op 31 maart de première van de musical Ester. De musical wordt zes keer opgevoerd door ruim zestig acteurs, zangers en muzikanten uit Buitenpost.

'Ester de musical' is gebaseerd op het gelijknamige bijbelboek dat gaat over de ontheemding van het joodse volk. In deze musical wordt dat verhaal getransformeerd naar de wereld van nu en naar onze eigen positie daarin. Hierbij staat de vraag centraal: “Wie ben jij en waar sta jij voor”?”, vertelt Jan van der Heide, voorzitter van de Stichting Toneel en Muziek Buitenpost. “Het is een musical die ontroert, maar ook zeker een musical met humor. Een voorstelling voor het hele gezin!”, vult regisseur Atsje Lettinga van de Muzykpleats Buitenpost aan.

Sinds september vorig jaar zijn de zangers, muzikanten en acteurs aan het repeteren. Tineke Walinga speelt de rol van Ester en Neeltje Rigtje van der Veen neemt de zangpartijen van de hoofdrolspeelster voor haar rekening. De muziek wordt elke voorstelling live uitgevoerd door tien muzikanten.

“Ruim honderd Buitenposters zijn bij de musical betrokken. Zo is er een groep dames die de kleding heeft ontworpen en gemaakt en de bouwploeg komt al een paar maanden op vrijdagavond bij elkaar om de opbouw van de theaterzaal en het decor voor te bereiden. De samenwerking tussen alle deelnemers levert een mooie musical op. Het is prachtig om te zien dat er een hechte groep is ontstaan. Mensen die elkaar voorheen niet kenden, werken nu samen aan dit unieke project. En dat schept een band!", vertelt Atsje Lettinga.

De musical wordt na de première nog vijf keer opgevoerd op 1 april (20.00 uur), 2 april (15.00 uur), 7 april (20.00 uur), 8 april (20.00 uur), 9 april (15.00 uur). Kaarten zijn verkrijgbaar bij Liquorice Drop Shop in Buitenpost, aan de Kerkstraat 72. Meer info: www.musicalbuitenpost.nl.