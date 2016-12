Opbrengst Friesland: ruim 72.500 euro

MS Collecte: landelijk ruim een miljoen euro

DRACHTEN - De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november was in de gemeente Smallingerland een success. Er is een mooi bedrag van € 4.624,10 opgehaald. In Dantumadiel was de opbrengst € 4.706,54.

Landelijk was de opbrengst boven de miljoen euro, provincial ging het om ruim 72.500 euro, meldt een woordvoerder het MS Fonds. MS is de afkorting van Multiple Sclerose. Het is een ziekte waarbij de bescherm- en isolatielaag rondom de zenuwen in de hersenen, in het ruggenmerg en rond de oogzenuwen (het centrale zenuwstelsel) is beschadigd. Hierdoor kunnen onder andere problemen ontstaan met lopen, voelen en zien.

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. De opbrengst wordt gebruikt om te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS én in onderzoeken om de oorzaken van MS te vinden en de ziekte te kunnen genezen.