Meester uit Wijnjewoude wint landelijke verkiezing

Meester Freerk Brouwer van De Trime de échte 'Mees Kees'

Hij kreeg de prijs uit handen van Astrid Venes, landelijk projectleider ‘Veel Meer Meester!’ en directeur van Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Ook de cast van de nieuwe film ‘Mees Kees langs de Lijn’, gaf acte de présance bij de voorpremière van die film in Utrecht.

Nipte overwinning

Freerk Brouwer bleef nipt de andere twee finalisten voor: meester Marcel van de St. Jozefschool in Wateringen en meester Ralf van basisschool ’t Schrijverke in Goirle. Meester Freerk was voorgedragen door de leerlingen van zijn klas. Het winnende filmpje van die leerlingen is te zien op https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Hogeschool-Kind-en-Educatie/Mees-Kees-verkiezing.htm



Het filmpje over meester Freerk laat dat ook goed zien: de échte Mees Kees blijkt moeiteloos te switchen van superheld naar bejaarde en van brandjesblusser tot ‘voorlees-kees’. Bovendien is Mees Freerk een held op fraai gekleurde sokken!



Meer meesters voor de klas

De Mees Kees-verkiezing is georganiseerd door Veel Meer Meester! en de uitgever van de Mees Keesboeken, WPG Kindermedia bv. Met de campagne Veel Meer Meester! proberen de aangesloten hogescholen jongens te interesseren voor een baan in het basisonderwijs om zo meer mannelijke leraren voor de klas te krijgen. Meester Freerk, maar ook Marcel, Ralf en alle andere genomineerde meesters maken duidelijk hoe leuk die baan is en hoe belangrijk een meester is voor kinderen.



Campagne begint te werken

Er zijn nu te weinig meesters in Nederland. Natuurlijk zijn mannen en vrouwen even goed in hun vak, maar kinderen, ouders en scholen vinden dat de onderwijsteams meer in balans moeten zijn. De campagne ‘Veel Meer Meester!’ heeft al geleid tot meer aanmeldingen van mannelijke studenten. Maar nog niet genoeg.



Bovendien bleek uit dit najaar gepubliceerde cijfers dat veel afgestudeerde leerkrachten uiteindelijk niet voor de klas belanden. Veel Meer Meester ! is een initiatief van Fontys Hogescholen, Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool. Kijk voor meer informatie over Veel Meer Meester! op www.veelmeermeester.nl