Lieske Salverda (Gytsjerk) wint Grut Frysk Diktee 2017

LEEUWARDEN - Lieske Salverda uit Gytsjerk heeft het Grut Frysk Diktee 2017 gewonnen. Van de 35 deelnemers die zich hadden gekwalificeerd, kwam Salverda met 7,5 fouten als beste uit de bus. Zij won hiermee een ‘Gouden dakje’ en een pen met inscriptie. Het Frysk Diktee vond dinsdag 4 april plaats in de Statenzaal van het Provinsjehûs in Leeuwarden.

Tweede werd de Akkrumse Agatha Hijlkema met 8 fouten. Freerk Postmus uit Vollenhove, Grytsje Kingma uit Sint Johannesga en de Earnewâldster Rikele Hollema hadden alle drie 8,5 fouten. Zij eindigden gezamenlijk op de derde plaats.

Tekst van Tet Rozendal

Het dictee werd dit jaar geschreven door zangeres en actrice Tet Rozendal. De tekst, met als titel ‘De Kening’, gaat over de liefde tussen mens en paard. Het was minder moeiljk dan de afgelopen jaren. Het dictee ken men nalezen kan op www.fryskdiktee.nl.

Bekende Friezen

Schrijfster Hilda Talsma uit Warten maakte het dictee het beste van de bekende Friezen. Zij kreeg daarvoor een ‘Laaien dakje’. Verder deden ook parasportvrouw van het jaar Alyda Norbruis, troubadour Frerik de Swetser, Tryater-acteurs Brecht Wassenaar en Romke Gabe Draaijer, skûtsje-tweeling Harmen en Sytze Brouwer, presentator Willem de Vries alias Willem Wâldpyk, zangeres Marit Talens en Omrop Fryslân-presentatrice Afke Boven mee aan het dictee.

Organisatie

Het dictee werd georganiseerd door de Afûk, het Centrum Meertaligheid (Cedin), de Fryske Akademy, Omrop Fryslân en de Provincie Fryslân. Het dictee werd dit jaar voor de vijftiende keer gehouden. In 2018 is er weer een editie, wellicht in het teken van Kulurele Haadstêd 2018.