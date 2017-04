Reisblogger Marleen Brekelmans tipt:

“Laat jezelf zien, Friezen”

EARNEWALD – De Friese recreatie- en toerismebranche is te bescheiden en werkt op internet en in folders nog te veel met tekst en te weinig met foto’s en filmpjes. “Laat jezelf zien!” klonk de oproep van professioneel reisblogger Marleen Brekelmans maandagavond in het Bezoekerscentrum van Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld.

Door Gerrit van der Meer

Haar gehoor bestond uit ondernemers die werkzaam zijn in en rond die Alde Feanen. Ze hielden maandagavond ook een ‘foldermarkt’, waarbij ze van elkaar folders en brochures konden ruilen. Brekelmans had op verzoek van de werkgroep communicatie en marketing van NP De Alde Feanen een lang weekeinde in Earnewâld en omgeving doorgebracht en was enthousiast over de gastvrijheid, de passie en authenticiteit van de ondernemers in de toeristische sector. “Maar op jullie websites en in jullie folders kunnen jullie jezelf beter verkopen. Laat zien wie je bent, zet ook foto’s van jezelf op internet.”

“Maak van gast ambassadeur”

Titel en kern van haar betoog was: “Maak van je gasten ambassadeurs”. Haar reiswebsite ‘bijzonderplekje.nl’ is gewijd aan kleinschalige bedrijven in de recreatie en toerisme-sector, in heel Europa. “Maar ik beperk mezelf de laatste tijd vooral tot Nederland. Voor het buitenland schakel ik medewerkers in, want ik heb ook kinderen groot te brengen”, vertelde ze desgevraagd.

Varen in het donker

Ze had genoten van enkele vaartochten door de Alde Feanen, zowel met een elektrische sloep in het donker, als met de Blaustirns van It Fryske Gea overdag. “Een lelijke boot, maar doordat je aardig hoog zit, heb je wel een prachtig zicht op de natuur van de Alde Feanen”, zei Brekelmans.

Bind de gasten aan je

Haar tips waren onder andere: laat zien waar je uniek in bent (de mooie omgeving tonen), wees gastvrij, toon passie en enthousiasme, overtref verwachtingen. En als gasten zich tevreden tonen, houd dan contact met ze, bijvoorbeeld via e-mail, een nieuwsbrief, website, sociale media. “En reageer ook op wat anderen over de Alde Feanen schrijven en fotograferen en deel dat met elkaar, bijvoorbeeld via foto’s op instagram”, luidde haar oproep.

“Mist u nog iets?” werd haar gevraagd. “Ja, een leuke koffie-, lunch- en eetplek, van deze tijd. Maar misschien moet ik terugkomen om die alsnog te vinden.”