Kan gaming sociale vaardigheden vergroten van kinderen met autisme?

Voor kinderen met autisme zijn er sociale vaardigheidstrainingen. Deze blijken echter niet heel effectief. Daarom start een aantal (kennis)instellingen een onderzoek naar de ontwikkeling van digitale werkvormen die de huidige trainingen leuker, gevarieerder moeten maken en daardoor effectiever.

Op de iPad

Een voorbeeld van een digitale werkvorm is een toolbox met interactieve oefeningen en games, te spelen op bijvoorbeeld een iPad. Kinderen met autisme, hun ouders en hulpverleners ontwikkelen in dit project mee aan het uiteindelijke product. Door samen te onderzoeken en ontwerpen ontwikkelen we oefeningen die goed aansluiten bij de doelgroep om zo de training effectiever te maken.

Partners

In het project werkt NHL Hogeschool samen met Hanzehogeschool Groningen, Windesheim, zorginstellingen Accare en Kinnik, RGOC, ICT-bedrijf 8D Games, enkele basisscholen (regulier en speciaal onderwijs) en het landelijke Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Studenten van zorg- en welzijnsopleidingen en van technische opleidingen zullen in multidisciplinaire teams hun bijdrage leveren aan het onderzoek. Het project start in maart 2017 en duurt tot begin 2019.