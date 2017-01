ING start steunactie voor lokale stichtingen; stem mee!

Wist u dat er in Nederland duizenden stichtingen zijn die zich regionaal inzetten? Ook in regio Leeuwarden zijn initiatieven die het verschil maken. Van een lokale voedselbank tot een stichting die kansarme jongeren begeleidt.

Donatie

ING vindt dat deze stichtingen een steuntje in de rug verdienen, zodat zij hun ambities waar kunnen maken. Daarom heeft ING het ING Nederland fonds in het leven geroepen. Een fonds dat grote, landelijke - maar ook kleinere en lokale initiatieven ondersteunt met kennis, tijd en geld. Met de campagne ‘Help Nederland vooruit’ steunt het ING Nederland fonds lokale initiatieven. Dit jaar zijn - verdeeld over heel Nederland - 260 initiatieven geselecteerd voor een donatie. De hoogte van de donatie wordt bepaald door het aantal stemmen, dat ze werven tijdens de stemronde in januari. De donatiebedragen variëren tussen € 1.000 en € 5.000.

De genomineerden in regio Leeuwarden zijn dit jaar:

• Stichting Resilient Care Taking;

• Nut Gaasterlân-Sleat;

• Stichting Present Noord Oost Friesland;

• Stichting House of Talents;

• Stichting kloostertuin Oosterbierum.

Stem op uw favoriete stichting

Tussen 9 en 30 januari 2017 kunt u stemmen op uw favoriete vereniging of stichting. Helpt u mee? Stem hier op uw favoriete initiatief.