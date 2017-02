Huidige directie neemt VDM Woningen over

DROGEHAM - De huidige interim directie van VDM Woningen te Drogeham heeft overeenstemming bereikt om de aandelen van VDM Woningen Beheer BV volledig over te nemen.

Algemeen directeur Jan van der Meer en financieel directeur Kees Buitenwerf, beide al geruime tijd werkzaam in de bouwsector, zijn inmiddels een jaar werkzaam bij VDM Woningen. Met deze overname wordt voor de medewerkers een periode van onzekerheid afgesloten. Na de doorstart in 2014 zien de twee directieleden een bestendige toekomst voor de onderneming. De financiële positie van VDM Woningen is door een herfinanciering langjarig en tegen goede voorwaarden afgedekt. Onder de overname vallen de werkmaatschappijen VDM Woningen BV en VDM Installaties Drogeham BV.

De orderportefeuille van VDM Woningen is momenteel goed gevuld, geeft Jan van der Meer aan. "Met ruim 130 enthousiaste en vakkundige medewerkers hebben we in 2017 prachtige kansen. Door heel Nederland realiseren wij dit jaar ruim 70 particuliere nieuwbouwwoningen. Op de projectmatige markt onderscheiden wij ons met het ontwikkelen en realiseren van slimme energiezuinige nieuwbouwwoningen die in grote en kleine series zeer geschikt zijn voor woningbouwcoöperaties, gemeenten en beleggers."

VDM Woningen is uniek door in haar eigen productiefabriek te Drogeham onder hoge kwaliteit geprefabriceerde elementen te realiseren. Door de combinatie van houtskeletbouw en traditionele bouw wordt het casco van een nieuwbouwwoning binnen 1 á 2 werkdagen wind- en waterdicht gemonteerd op de bouwlocatie.