Thema: “Reformatie toen en nu”

Herdenking 500 jaar Luther met zesdaagse busreis

BURGUM - Dit jaar wordt herdacht dat vijfhonderd jaar geleden de Reformatie begon: het verlaten van de katholieke ‘moederkerk’ en het stichting van protestantse gemeenten. Luthers’ zoektocht eindigde uiteindelijk in een complete verandering van de samenleving. Wat er vijf eeuwen geleden in Europa gebeurde, heeft tot op vandaag de dag grote invloed.

Op 31 oktober 1517 timmerde Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkapel te Wittenberg. De herdenking hiervan is zowel een tijd om terug te kijken, als een tijd om vooruit te blikken, vindt ds. Foekje Foekje-Fleur Fink uit Burgum. Zij organiseert daarom met haar man Henk Kloosterman een ‘Lutherreis’, in de week van 29 mei tot en met 3 juni.

“Maarten Luther is zijn leven lang op zoek geweest naar God. De tijd waarin Luther leefde, de late middeleeuwen, was een tijd waarin God, duivel en dood centraal stonden. Geen vrolijke thema’s. God was in de beleving van mensen meer een rechtvaardig rechter dan een liefdevol persoon die barmhartigheid toonde. Hiermee raakte Luther in de problemen. Het spreken over God als rechter ervoer hij ‘als een donderslag in zijn hart’”, vertelt Foekje-Fleur Fink.

Normen en waarden ter discussie

Zij licht toe: “Ook nu worden bestaande waarden en normen ter discussie gesteld. Politici spreken zelfs van een morele crisis. Dat betekent dat we elkaar meer nodig hebben dan ooit. De tijd dringt dat we ons afvragen: weten we wel wat we geloven? Kennen we de bronnen van waaruit we leven? Begrijpen we wat God ons te zeggen heeft? Weten we wie we zijn en vanuit welk beginsel we leven?”

De Lutherreis is een poging antwoorden te vinden op deze vragen: “Met een groep belangstellenden onderweg zijn en samen niet alleen terugkijken, maar vooral vooruitkijken. Precies wat Luther 500 jaar geleden deed. Stelt u zich voor: in de voetsporen van Luther in Stotternheim staan, waar hij tijdens een hevig onweer besloot monnik te worden. In Wittenberg voor de deuren van de Slotkerk staan, waaraan hij zijn 95 stelling bevestigde. Door de Wartburg zwerven, waar hij het Nieuwe Testament uit het Grieks in het Duits vertaalde, luisteren naar verhalen over hoe ontroerd mensen waren, toen ze voor het eerst de Bijbel in eigen taal konden lezen.”

Zes dagen onderweg

“Het doel is: in zes dagen 500 jaar Reformatiegeschiedenis ‘live’ ervaren. Thema’s als rechtvaardiging door het geloof, genade, doop en dood, en natuurlijk ook de aflaathandel van die tijd, doordenken. Luisteren naar een Bachmotet in de Thomaskirche in Leipzig en tevens iets proeven van het voormalig Oost-Duitsland, van de Wende en wat Oost-Duitsland nu is.”

Dit alles in de week van 29 mei tot en met 3 juni 2017. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen met Foekje-Fleur Fink en Henk Kloosterman: 0511-46 96 46 of 06 83235131.