Groep 8 leerlingen proeven van het onderwijs op Het Drachtster Lyceum

DRACHTEN - Bijna 400 leerlingen uit groep acht hebben in Drachten tijdens de oriëntatiemiddag mogen proeven van het onderwijs op OSG Singelland Het Drachtster Lyceum. Op donderdag 16 februari hebben de leerlingen op de oriëntatiemiddag een impressie van de school gekregen en hebben ze kunnen ervaren hoe een dag op de middelbare school eruit ziet.

Groep 8 leerlingen uit Drachten en tientallen omliggende dorpen hebben afgelopen donderdag ervaren hoe het is om een dag als brugklasser door te brengen op Het Drachtster Lyceum. Onder begeleiding van twee huidige leerlingen uit de brugklas hebben de bijna 400 aanstaande brugklassers in groepen een lesprogramma gevolgd. Hierbij hebben ze ervaren hoe het er op de middelbare school echt aan toe gaat. De leerlingen hebben op Het Drachtster Lyceum in twintig verschillende groepen de dag doorgebracht waarbij alle aspecten van de middelbare school aan bod kwamen.

Tijdens de middag heeft elke groep vijf lessen gevolgd waarbij theorie en praktijk werd gecombineerd. De leerlingen hebben veel nieuwe indrukken opgedaan en er is zeker niet stil gezeten, want naast vakken als Wiskunde, Frans en Biologie is ook de gymkleding uit de tas gekomen voor een sportieve les Sport en Bewegen. Daarnaast is de muzikale kant naar voren gekomen en hebben de toekomstige brugklassers de eerste melodieën door de gangen van Het Drachtster Lyceum laten klinken.

De school heeft een grote indruk achtergelaten op de aanstaande brugklassers. Het blijft altijd spannend om naar de middelbare school te gaan, maar de oriëntatiemiddag heeft voor velen de spanning van de eerste schooldag weggehaald. “Door de leuke middag met alle verschillende vakken en leraren heb ik nu al zin in volgend schooljaar”, aldus een toekomstige leerling van Het Drachtster Lyceum.