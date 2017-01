Geslaagde beroepenavond voor havo- en atheneumleerlingen

LEEUWARDEN - Dinsdag 24 januari was er op CSG Comenius, locatie Mariënburg, een zeer geslaagde beroepenavond georganiseerd.

55 ouders uit zeer verschillende beroepen zijn in drie rondes met leerlingen in gesprek gegaan over hun dagelijks werk. Een aantal beroepen waren erg herkenbaar: de dierenarts, de ambulancebroeder met zijn ambulance, de rechter en advocaat in hun toga, de piloot en politie in zijn uniform, verschillende verpleegkundigen en specialisten in hun witte jassen. Het maakte indruk op de leerlingen.

In totaal 350 havo- en atheneum bovenbouwleerlingen kwamen vrijwillig naar school om zich te laten voorlichten. De leerlingen gaven na afloop een 7,4 aan de avond. Velen gaven aan dat ze door de informatie een beter beeld hadden gekregen van de bezochte beroepen.