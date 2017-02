Friesland gaat door Low Car Diet duurzamer reizen

LEEUWARDEN - Friesland gaat vanaf 27 maart aan de slag met duurzame mobiliteit. Door mee te doen aan de Low Car Diet mobiliteitswedstrijd zullen zoveel mogelijk medewerkers van bedrijven en overheidsinstanties duurzaam gaan reizen. De wedstrijd is van 27 maart tot en met 21 april. Gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân hebben zich al aangemeld.

Deelname aan het Low Car Diet betekent onder andere het bevorderen van bereikbaarheid en leefbaarheid, en het terugdringen van CO2-uitstoot en files.

Sinds de start van het Low Car Diet in 2012 streden al 5000 deelnemers en 200 directeuren uit zo’n 200 organisaties voor de titel 'winnaar van het Low Car Diet'. Wie wist de door hen gemaakte autokilometers het meest terug te dringen?

Ook belangstellenden in Friesland kunnen nu deelnemen. Zowel inwoners als organisaties en bedrijven kunnen meedoen met de wedstrijd van 27 maart tot en met 21 april 2017. De inzet van het Low Car Diet in Friesland is de opmaat naar twee fossielvrije mobiliteitsweken. Deze zijn in juli 2018 tijdens de Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân.

Blijvend duurzamer reizen

Tijdens de wedstrijd gaan deelnemers de strijd aan om zoveel mogelijk duurzame kilometers te maken. In plaats van de auto kiezen zij de fiets of het openbaar vervoer, elektrische auto’s en e-bikes, en werken ze vaker thuis.

Uit recent onderzoek is gebleken dat twee jaar na afloop van de wedstrijd deelnemers nog steeds duurzamer reizen. Zo zijn ze bijna een kwart minder met de auto gaan rijden en reizen ze een derde meer met de trein. Ook kiezen deelnemers ervoor om structureel minder in de spits te gaan reizen.

Kijk op de website www.lowcardiet.nl voor meer informatie of het aanmelden van organisaties. Je kunt ook op 27 februari om 16.00 uur komen naar de informatiebijeenkomst in Leeuwarden. Aanmelden hiervoor kan via manon.monhemius@lowcardiet.nl.