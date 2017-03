Friese Vrouwenweek

FRYSLAN - Op 8 maart wordt in de hele wereld de Internationale Vrouwendag gevierd. Op deze dag is er aandacht voor de positie van vrouwen en meiden in de samenleving. In veel landen zijn er manifestaties over actuele thema’s en wordt er feest gevierd. In Fryslân vindt van 4 tot en met 15 maart de Friese Vrouwenweek plaats met ruim dertig activiteiten verspreid over de hele provincie.

Het thema van de Friese Vrouwenweek 2017 is ‘Power to de Vrouw!’ Over vrouwen die krachtig in het leven staan. Het programma bestaat uit lezingen, workshops, netwerkbijeenkomsten, stadswandelingen, theater, literatuur, film, sport, feest, muziek en exposities. Alle informatie is te vinden op www.facebook.com/friesevrouwenweek.