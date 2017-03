Foldermarkt in Kollumerpomp

KOLLUMERPOMP - Maandag 20 maart komen ruim honderd toeristische ondernemers samen tijdens de jaarlijkse foldermarkt van Noordoost Friesland. Op deze avond, die voor de vierde keer wordt georganiseerd door Stichting RegioMarketing en Toerisme, wisselen ondernemers foldermateriaal uit. Op deze manier hebben alle ondernemers de informatievoorziening voor het komende toeristenseizoen weer op orde. De locatie is Natuurlijk Kollumeroord in Kollumerpomp.

Voorafgaand aan de foldermarkt krijgen ondernemers informatie over Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018, Merk Fryslân en het kennisaanbod van Provincie Fryslân. "Deelnemers aan de foldermarkt worden bijgepraat over alle regiomarketing ontwikkelingen op provinciale schaal,” aldus Lisette Grasmeijer, coördinator van Stichting RegioMarketing en Toerisme.

Daarnaast licht de stichting tijdens de avond haar eigen plannen toe. Dit jaar wordt meer ingezet op online marketing, om zo Noordoost Friesland nog beter op de kaart te zetten. Verder wordt de derde editie van het drietalige toeristisch magazine gepresenteerd, die dit jaar voor het eerst in ‘Friesland Style’ verschijnt. De covers van alle toeristische magazines in Friesland zijn opgemaakt in deze nieuwe stijl. “Deze samenwerking met Merk Fryslân en andere regio’s is iets om trots op te zijn,” aldus Grasmeijer. “Er wordt nu één lijn in Friesland gehanteerd en daarmee zijn de uitingen herkenbaar voor de toerist.”

De foldermarkt is de start van het toeristisch seizoen in Noordoost Friesland. Recreatieve ondernemers die het seizoen goed willen starten zijn van harte welkom. Aanmelden is mogelijk via de website: www.rmtnof.nl.