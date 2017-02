"Eerst zien, dan geloven"

FNV positief over nabetaling ijzervlechters Centrale As

BURGUM -De provincie Fryslân is van plan een twintigtal ijzervlechters die heeft meegewerkt aan De Centrale As, een nabetaling te vergoeden.

FNV-bestuurder Margreet Pasman over deze toezegging: “Goed dat er nabetaling komt voor de ijzervlechters die gewerkt hebben aan De Centrale As. We hebben hier met de werknemers hard voor gestreden. Het is terecht dat de provincie nu zijn verantwoordelijkheid neemt en toezegt dat de onderbetaalde schijnzelfstandigen en uitzendkrachten aan de Centrale As per direct worden nabetaald.”



Ze vindgt het jammer “dat het zo lang moest duren, maar nu het rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid er ligt, kan de provincie niet meer om de feiten heen.”

Ze is optimistisch over de afloop, maar merkt ook op: “Eerst zien, dan geloven. We blijven er bovenop zitten en willen het zwart op wit. Er is een groep betontimmerlieden waarvoor hetzelfde geldt. Hierover zijn we in gesprek met provincie en aannemers. ik ga ervan uit dat ook dit nu snel en adequaat wordt geregeld. Ook deze mannen hebben recht op een correcte nabetaling.”