Schadefonds Geweldsmisdrijven is nog te onbekend

'Europese dag van het slachtoffer'

BURGUM – Woensdag 22 februari is het de Europese Dag van het Slachtoffer. Op deze dag wordt jaarlijks stilgestaan bij slachtoffers, ook in Friesland. Speciaal om de duizenden slachtoffers van geweldsmisdrijven op jaarbasis te helpen is er het Schadefonds Geweldsmisdrijven, een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid.

Door de financiële tegemoetkoming van het Schadefonds voelen slachtoffers zich vaak erkend én zij ervaren het als emotionele steun. Alleen doet slechts 1 op de 3 slachtoffers in Nederland een beroep op het Schadefonds, omdat zij vaak niet weten van het bestaan. Daarom wordt op de Europese Dag van het Slachtoffer aandacht gevraagd voor het Schadefonds.



Roofoverval

Els Lokker is daar erg blij mee. Zij is een nabestaande van een geweldsmisdrijf: haar man Ruud werd neergeschoten bij een roofoverval op hun winkel. “Het verwerken van zoiets ingrijpends kost veel tijd,” zegt Els. “Alle hulp die je daarbij krijgt, zowel emotioneel als praktisch, is enorm waardevol. Behalve de financiële bijstand is het ook een stukje erkenning dat je iets heel ergs hebt meegemaakt. Dat geeft een gevoel van opluchting. Ik heb veel steun gehad van het Schadefonds Geweldmisdrijven en dat gun ik iedereen. Het haalt de pijn niet weg, maar maakt die draaglijker.”

Kindermisbruik

Mary-Jane Sahanaja, slachtoffer van jarenlang kindermisbruik, vult aan: “De tegemoetkoming van het Schadefonds vond ik heel erg fijn, omdat het in eerste instantie het bedrag compenseerde dat ik had uitgegeven aan jarenlange therapie. Het gedeelte dat ik overhad, heb ik aan een studie uitgegeven, waarmee ik een nieuwe richting in mijn leven kon inslaan.”

Slachtoffers en nabestaanden

Het Schadefonds is er voor slachtoffers en nabestaanden van allerlei vormen van opzettelijke geweldsmisdrijven. Of het nu gaat om seksueel geweld, diefstal met geweld, bedreiging met een wapen, mishandeling of ‘stalking’ (iemand hinderlijk volgen).

Ook als er geen dader is aangehouden of veroordeeld, kan het Schadefonds een financiële tegemoetkoming geven. Belangrijk is dan wel dat kan worden aangetoond wat er is gebeurd. Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers door de combinatie van een luisterend oor en de financiële tegemoetkoming de traumatische ervaring eerder en beter kunnen verwerken.

Schadefonds in het kort

• Het Schadefonds geeft een eenmalige financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf met ernstig fysiek of psychisch letsel tot gevolg. Het moet gaan om een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven erkent daarmee het onrecht dat is aangedaan en draagt zo bij aan herstel van vertrouwen.

• Nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf zijn ook slachtoffer. Evenals nabestaanden van slachtoffers van een dood door schulddelict.

• Door de financiële tegemoetkoming voelen slachtoffers zich gesterkt. Zo herstellen zij sneller van de nare ervaring.

Bent u zelf slachtoffer of nabestaande van een geweldsmisdrijf? Of kent u iemand die te maken heeft gehad met opzettelijk geweld? U kunt helpen door over het Schadefonds Geweldmisdrijven te vertellen. Ga voor meer informatie naar www.schadefonds.nl