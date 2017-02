Hilly ter Veer uit Ureterp genomineerd voor Rookvrije Generatie Awards

URETERP – Op 22 februari worden de Rookvrije Generatie Awards uitgereikt tijdens de Negenmaandenbeurs in de RAI in Amsterdam. Hilly ter Veer uit Ureterp is genomineerd in de categorie personen.

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds organiseren samen de Rookvrije Generatie Awards om initiatieven die ervoor zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien te belonen en te stimuleren. Tot en met 16 februari kan er gestemd worden op bijzondere en inspirerende initiatieven in de categorieën personen, sport, scholen en recreatie.

Steeds meer partijen zijn op weg een Rookvrije Generatie mogelijk te maken door bij te dragen aan een rook- en verleidingsvrije omgeving voor kinderen. Met de nominaties voor de Awards laat de Rookvrije Generatie zien welke inspirerende stappen al worden gezet.

Hilly ter Veer is werkzaam als huisarts in Ureterp. Zij nam het initiatief voor de stichting 'Op weg naar een Rookvrije Generatie in Ureterp'. Deze stichting stelt zich ten doel alle kinderen in Ureterp de kans te geven om rookvrij op te groeien.

Tot en met 16 februari kunnen mensen stemmen op personen, sportverenigingen, scholen en organisaties in recreatie die een bijdrage hebben geleverd aan een Rookvrije Generatie. Per categorie kan iedereen een favoriet kiezen en een stem uitbrengen. De stemmen tellen voor 50 procent mee in de einduitslag. De andere 50 procent wordt door de jury Michel Rudolphie (KWF Kankerbestrijding), Floris Italianer (Hartstichting), Michael Rutgers (Longfonds), Mark Monsma (Alliantie Nederland Rookvrij) en één van de kinderen uit de Rookvrije Generatie campagne, toegekend. De Awards worden tijdens de Negenmaandenbeurs op 22 februari 2017 uitgereikt in de RAI in Amsterdam. De ideale plek om aandacht te geven aan dit onderwerp, omdat hier de vaders en moeders van de toekomstige Rookvrije Generatie rondlopen, als het aan de initiatiefnemers ligt.