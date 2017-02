Dokterswacht Friesland start vandaag met Witte Kruis

Afgelopen nacht was het zo ver. Witte Kruis nam deze nacht het vervoer voor de huisartsen van Dokterswacht Friesland over van vervoerder Kijlstra. Witte Kruis en Dokterswacht Friesland hebben vertrouwen in een goede samenwerking.

Huisartschauffeurs uit de regio

Het merendeel van de huisartschauffeurs van de voormalige vervoerder van Dokterswacht Friesland heeft een baanaanbod van Witte Kruis gekregen. In totaal zijn er 22 chauffeurs van vervoerder Kijlstra overgenomen en daarnaast zijn er 16 nieuwe chauffeurs uit de regio aangenomen. Vanaf 1 maart start Witte Kruis met 38 huisartsenchauffeurs. De chauffeurs starten dit jaar al met opleidingen gericht op rijvaardigheid en assisterende vaardigheden. Met het uitgebreide opleidingspakket van Witte Kruis ontwikkelen de huisartschauffeurs zich verder in hun vakgebied.

Nieuwe voertuigen voor Dokterswacht Friesland

Dokterswacht Friesland heeft samen met de huisartsen gekozen voor een Mercedes GLC 220D, na onder andere uitgebreide proefritten. Deze Mercedes heeft volgens de Dokterswacht een goede wegligging, is betrouwbaar, heeft een grote bagageruimte en veel beenruimte, ook achterin. De medische inventaris verandert nauwelijks. Nieuwe voertuigen met dezelfde betrouwbare huisartsenzorg.

Vervoer uitbesteed aan Witte Kruis

Dokterswacht Friesland heeft het huisartsenvervoer voor de komende jaren uitbesteed aan Witte Kruis. Dokterswacht Friesland vindt het belangrijk dat het huisartsenvervoer goed geregeld is met vakbekwame en enthousiaste chauffeurs, zodat zij samen met de huisartsen de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.