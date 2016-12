Digi-Taalhuis De Westereen geopend

DE WESTEREEN - Gisteren werd het Digi-Taalhuis in De Westereen officieel geopend. Wethouder Gerben Wiersma drukte als startsein ‘op de knop’. Verder was er niets bijzonders te zien. Het Digi-Taalhuis maakt namelijk gebruik van gewone ruimtes in de bibliotheek. Doel is mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven een plek te bieden om dit te leren.

In Fryslân zijn er in verhouding veel laaggeletterden: twaalf procent van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar. In het Digi-Taalhuis kunnen zij begeleiding op maat krijgen.

Mensen die zich melden met de vraag om hulp, krijgen een gesprek met de taalcoördinator. Wat maakt het moeilijk? Wat wil je leren? Sommigen willen in een groepje Nederlandse les ontvangen. Anderen hebben liever één op één hulp. Beiden kan in het Digi-Taalhuis.

Les op maat

In het Digi-Taalhuis kunnen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven elkaar ontmoeten; er zijn werkplekken en computerprogramma’s; er zijn cursussen voor zelfstudie en er zijn boeken in eenvoudig Nederlands.

Deelnemers worden begeleid door taalmaatjes. Dit zijn vrijwilligers die zijn opgeleid voor het Digi-Taalhuis. Een professionele docent geeft Nederlandse les.

Privacy is belangrijk

Veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven schamen zich daarvoor. “Daarom maken wij in de bibliotheek gebruik van een aparte ruimte, bijvoorbeeld de praktijkkamer van de logopedie”, zegt hoofd van de bibliotheken in Noord-Friesland, Paulien Schreuder. “Als mensen zich melden voor het Digi-Taalhuis bellen we ze terug om een afspraak te maken voor een kennismaking”. Vaak worden mensen ook aangemeld door de huisarts, de gemeente of het UWV.

Het Digi-Taalhuis is een initiatief van de Stichting Lezen en Schrijven. Zij werkt samen met andere organisaties, zoals scholen en de gemeente.