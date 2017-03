De nationale week van Zorg en Welzijn

LEEUWARDEN - Van maandag 13 tot en met zaterdag 18 maart vindt in 2017 de nationale Week van Zorg en Welzijn plaats. Bij uitstek de mogelijkheid voor zorg, welzijn, gemeenten en onderwijs om aan het publiek te laten zien waar de sector Zorg en Welzijn voor staat. Vorig jaar openden alleen al in Noord-Nederland 160 locaties hun deuren voor het grote publiek.

De organisatie wil met deze week een realistisch beeld van de sector zorg en welzijn geven, om zo bij te dragen aan het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de regio Friesland, Groningen en Drenthe.

Programma

Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden bezoekt Scholengemeenschap Vincent van Gogh in Beilen. Ook daar staan kinderen op de springplank naar een vervolgopleiding. De kinderen lopen uiteenlopende stages zo ook bij Icare Atingerhof. Dit is een besloten bijeenkomst.

Nacht van Zorg en Welzijn

Het werk in zorg en welzijn stopt nooit. Ook in de nacht wordt met kunde voor mensen gezorgd en dat laten verschillende zorg- en welzijnsorganisaties graag zien. Ook op social media is er aandacht voor de Nacht van Zorg en Welzijn (#weekzorgenwelzijn).

Speeddaten

Wie op zoek is naar een baan kan gaan speeddaten op dinsdag 14 maart. Met een speeddate kom je er in korte tijd achter of een functie en een organisatie bij je passen. Zo hebben het afgelopen jaar veel speeddaters een leuke nieuwe baan gevonden! Voorbereiden op de speeddates kan bij de Quick scan bij Van der Valk in Drachten, Hoogkerk/Groningen en Spier, op maandag 13 maart tussen 13.00 en 16.00 uur.

Bijeenkomst Nachtdialyse, inclusief rondleiding

Het Dialyse Centrum Groningen laat zien hoe het is om ’s nachts te dialyseren. Patiënten die tijdens het slapen hun behandeling ondergaan, houden overdag tijd over voor. Lees meer en geef je op via www.dcg.nl/nachtvandezorg.

Woensdag 15 maart

Op woensdag is er een informatiekraam bij Noorderpoort tussen 9.00 en 17.00 uur aan de Visserstraat 20 in Groningen. Op deze locatie van Noorderpoort staat een informatiekraam. Studenten uit de opleidingen Verpleging, Verzorging, Maatschappelijke Zorg en Dienstverlener Breed staan de bezoekers graag te woord.

Donderdag 16 maart

Een belangrijk aspect in de nacht is voeding. Wanneer en wat je eet zijn bepalend voor hoe je functioneert in de nacht Kom naar ZorgpleinNoord voor de workshop Voeding bij onregelmatig werken. 16 maart, 09.00 – 10.30 uur en 10.30 – 12.00 uur, ZorgpleinNoord Haren.

Zorgkrant Special

In het kader van deze week is er een speciale krant uitgebracht, waarin zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en onderwijs zich aan de bewoners van Groningen, Friesland en Drenthe profileren. De krant is huis-aan-huis bezorgd en is ook online te lezen.

Heel Holland Zorgt

Van 13 tot en met 17 maart is het tv-programma Heel Holland Zorgt te zien op SBS6. Hierin zie je BN-ers meelopen met zorgprofessionals, vloggers en wetenswaardigheden over zorg en welzijn uit het hele land. In Noord-Nederland is er gefilmd in het expertisecentrum Koninklijke Visio Haren voor slechtziende en blinde mensen.

Alle informatie over de Week van Zorg en Welzijn in de regio is te vinden op www.zorgpleinnoord.nl.