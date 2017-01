Collecteer mee voor Fonds Gehandicaptensport

Van 26 maart tot en met 1 april vindt de collecteweek van Fonds Gehandicaptensport plaats. Voor deze collecte wordt nog gezocht naar collectanten.

Fonds Gehandicaptensport zet zich in voor alle sporters met een zintuiglijke-, verstandelijke- en/of lichamelijke handicap. In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Doel van de collecte is om zoveel mogelijk geld op te halen om zo sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Veelal zijn kostbare aanpassingen aan sport- en spelmateriaal of de sportaccommodatie noodzakelijk, denk aan tilliften, sportrolstoelen, of aangepast sanitair. Ook is er vaak extra begeleiding en/of speciaal vervoer nodig.

Je kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur je wilt lopen. Samen lopen met iemand maakt het altijd leuker en zorgt tevens voor de dagelijkse beweging.

Opgeven kan bij de collecteorganisator Hillie van Rees-Ultzen tel. 0512-516408.