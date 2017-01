Ard Schenk inspireert fitte ouderen bij Switte in Buitenpost

BUITENPOST - Zaterdag 21 januari komt schaatslegende Ard Schenk bij Bewegingscentrum Switte in Buitenpost. Van 13.00 tot 15.00 uur houdt hij in het fitnesscentrum aan de Einsteinstraat in Buitenpost een inspirerende presentatie over gezond oud(er)n worden en bewegen. Na afloop van de presentatie is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met Schenk op de foto te gaan.

“Hoe oud we worden weet niemand. Maar hoe we oud worden, dat is wel voor een deel te beïnvloeden”, aldus de oud-schaatser. Schenk werd driemaal Wereld Kampioen Allround, won drie gouden Olympische titels en werd meerdere malen Europees Kampioen.

Eigenaren Ton van den Berg en Dietha Paauw zijn zeer vereerd met het bezoek van Schenk aan hun centrum. Van den Berg: “Ard Schenk is natuurlijk een volksheld en wij vinden het geweldig dat hij bij ons een presentatie gaat verzorgen over fit ouder worden. Naast topsporter is Schenk ook jarenlang werkzaam geweest als fysiotherapeut en zijn kennis over dit onderwerp is enorm groot. Bovendien kan hij hier ontzettend boeiend over vertellen en is het een zeer actueel thema.”

Er zijn tegenwoordig moderne mogelijkheden, zoals de eGYM-Cirkel. “Dit trainingsconcept is de perfecte oplossing voor actieve senioren. De volautomatische toestellen zijn zeer gebruiksvriendelijk en met tweemaal dertig minuten trainen per week bereik je al zeer goede resultaten”, vertelt fysiotherapeut Joas Deinum.

Ard Schenk kan hierover veel vertellen en zal dit doen op 21 januari. Belangstellenden zijn welkom. De entree is gratis. Belangstellenden worden verzocht zich vooraf aan te melden via 0511-540038 of info@switte.nl. Het adres van Switte Beweegcentrum is Einsteinstraat 1-1A in Buitenpost.