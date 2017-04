Amnesty collecte en Ildar Dahin

BURGUM - De collecte voor Amnesty International heeft in de gemeente Tytsjerksteradiel € 5777,53 opgebracht.

In Burgum, Eastermar, Noardburgum, Sumar en Suwâld € 3026,37, in Hurdegaryp € 1132,23,in Tytsjerk € 332,16, in Ryptsjerk € 219,05 en in Garyp € 1067,72.

Amnesty bedankt hierbij al haar vrijwilligers voor hun inzet en de gevers voor hun gift. Met dit geld wordt het werk van Amnesty mogelijk gemaakt, zoals bijvoorbeeld voor Ildar Dahin. Op 1 oktober 2016 hebben we op de Centrale As, door middel van petitielijsten, actie voor hem gevoerd.Op 26 februari is hij vrijgekomen. Hij verzet(te) zich tegen Poetins beleid. “Ik blijf vechten tot mensenrechten worden gerespecteerd in Rusland.”