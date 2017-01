Actie voor Syrië groot succes

GROOTEGAST/OUDEGA - 920 bananendozen nam de vrachtwagen die half december uit Grootegast vertrok mee naar een opvangkamp voor Syrische vluchtelingen in Noord-Irak. Het merendeel van deze dozen was bestemd voor jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar, een kleiner deel bevatte medische spullen.

De kinderen waren erg blij met de spullen. (Ingezonden foto)

Nicolien de Kroon uit Grootegast deelde de dozen in de eerste week van het nieuwe jaar uit aan schoolkinderen, weeskinderen en kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Zij deed dit samen met Yvonne Herrikhuizen en Jan Hoving en namens de Stichting Motherhood Wereldwijd.

De bananendozen werden uitgedeeld in Kamp Domiz, waar zo’n 26.000 Syrische vluchtelingen verblijven. Volgens Nicolien waren de dozen en vooral de spullen die erin zaten meer dan welkom. ‘Het is er heel erg koud en veel kinderen hebben geen warme kleren als sokken en winterjassen.’ Niet alleen de warme kleren, ook de andere cadeautjes die in de dozen zaten, deden de ogen van de kinderen glimmen. Nicolien: ‘Ze voelden de liefde en de aandacht die erin zat, wisten zich verbonden met onbekenden die de kinderen door deze dozen lieten weten dat ze niet vergeten werden.’

Ook de moeders van de kinderen waren geraakt en barstten regelmatig in tranen uit. ‘Als je elkaar in de ogen kijkt, wat wij bij velen deden, herken je de wens om goed voor je kinderen te zorgen. Wij zagen daarbij de machteloosheid. Je zult maar weduwe zijn, vijf kinderen hebben en in een vluchtelingenkamp zitten. Dan is het heel erg fijn dat er iemand langskomt die je vasthoudt, als is het maar even, je woordeloos vertelt dat ze je begrijpt en je kind een met liefde gevulde bananendoos geeft.’

In Friesland is actief mee geholpen vanuit Drachten, Schiermonnikoog, Oudega en Augustinusga.