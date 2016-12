Vooruitblik op NK 2018

22e Centrumcross Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN - Stichting Wielercomité Surhuisterveen heeft woensdag 4 januari 2017 het eerste evenement van het nieuwe jaar: de 22e Internationale Centrumcross in het dorp.

Het is een bijzondere editie, omdat de blik al gericht is op 2018. Dat is het jaar dat Surhuisterveen op 13 en 14 januari het Nederlands kampioenschap veldrijden organiseert. Het parcours is al wat aangepast, het centrum blijft deel van het parcours. Er is een steile fietsbult bijgekomen, ‘Col de Fean’.



De afgelopen weken hebben vele vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken. En het deelnemersveld mag er zijn. Bij de vrouwen onder andere: Marianne Vos, Helen Wyman, Yara Kastelijn, Sophie de Boer en nationale kampioene Anouska Koster uit De Westereen. In totaal komen ruim veertig vrouwen aan de start.

Lars en Lars kanshebbers

Bij de elite-mannen zijn belangrijke kanshebbers: Lars van der Haar en Lars Boom, Corné van Kessel, Boy van Poppel en ‘thuisrijder’ Gosse van der Meer. Erik Dekker en ‘fast’ Eddy van IJzendoorn zijn enkele toppers bij de amateurs.



De winkels zijn open, men kan er gratis parkeren en er is geen entree. De starttijden zijn: 11.30 uur: amateurs en masters. 13.00 uur: vrouwen en junior-vrouwen. 14.00 uur: de manlijke renners worden aan het publiek voorgesteld. Om 14.30 uur starten elite en beloften. "Wij zijn er klaar voor", aldus woordvoerder Andries Nieuwenhuis.