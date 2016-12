Vooraf berichten staat bij de redactie bovenaan

Weekblad Actief wil lezers mobiliseren

BURGUM - Liever aankondigen dan achteraf berichten. Dat is het motto van de redactie van Weekblad Actief.

V.n.l.r. Gerrit van der Meer, Karoline van den Donker, Marije Blacquière, Jelle Jeensma en Grietje de Jong-Taekema. Foto: Actief Media

Dagelijks wordt de redactie bedolven onder de mailtjes. Nieuwtjes, aankondigingen van activiteiten en andere noemenswaardigheden worden gedeeld met het vijfkoppige team.

Aan de redactieleden de edele taak om keuzes te maken over wat er in de krant komt te staan. De nadruk ligt daarbij op activiteiten die nog moeten plaatsvinden. Zo krijgt Weekblad Actief het ‘pro-actieve’ karakter waar uitgeverij Actief Media naar streeft. “Wij vinden het leuk als de lezer een blad onder ogen krijgt waar hij nog iets mee kan”, aldus de redactie. “Zo staat er op de voorpagina vrijwel altijd een aankondigend verhaal dat de lezers warm maakt voor een komende gebeurtenis.”



Deze insteek maakt dat het weekblad de lezers mobiliseert, benadrukken ze. “Op deze manier heeft Weekblad Actief een verbindende functie in het verspreidingsgebied. Door de lezers te wijzen op wat nog moet komen in plaats van wat al is geweest, doet de krant haar naam eer aan. Wij dragen bij aan een actief, ondernemend leven.” Ook nieuws uit het bedrijfsleven, sport en politiek nemen in Weekblad Actief een prominente plek in.

De onderwerpen die de krant niet halen, blijven niet per se liggen. Steeds vaker worden berichten geplaatst op de nieuwe site www.actiefonline.nl of gedeeld via sociale media. Zo wordt het bereik van Weekblad Actief nog groter dan de 100.000 huishoudens die de papieren krant wekelijks ontvangen.