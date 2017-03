Verkoop en onderhoud van verreikers, hoogwerkers en heftrucks

W&H Smedes: "Werken met goede en betrouwbare machines"

Ondernemerszin: Naam: Jan Hendrik Vogel

Leeftijd: 32 jaar

Woonplaats: Groningen

Gezinssamenstelling: Getrouwd, een dochter

Functie binnen het bedrijf: Vertegenwoordiger

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van W&H Smedes?

Onze hoofdtak is de verkoop, reparatie en onderhoud van Manitou verreikers, hoogwerkers en heftrucks. Ook hebben we sinds de overname van Jan Smedes BV door W&H Smedes, Liebherr-kranen en shovels en Ammann-trilplaten en -walsen in het assortiment gekregen. Hier moeten we nog in groeien, maar de eerste drie mobiele kranen zijn inmiddels verkocht. Voor het onderhoud van New Holland-trekkers kunt u ook nog altijd bij ons terecht, alsook de verkoop hiervan.

Waar bent u het meest trots op?

Dat W&H Smedes zo’n prachtig bedrijf is. Sinds de overname is er veel veranderd. Met het dealerschap van Manitou en Liebherr hebben we twee prachtige, betrouwbare A-merken waar we trots op zijn.

Waarin onderscheidt u zich van andere bedrijven uit uw branche?

De producten van Manitou vormen de basis van ons assortiment. Hiermee hebben wij het momenteel erg druk. De landbouwwereld heeft een roerige tijd achter de rug, waardoor de prijzen van landbouwmachines erg onder druk staan. Met Manitou hebben we een merk, waarmee wij een grote doelgroep bereiken. De producten van het merk worden onder andere gebruikt in de (pluim)veehouderij, akkerbouw, bouw, industrie, scheepsbouw en tentenbouw.

Wat is momenteel de grootste uitdaging en wat ziet u als grootste kans voor uw bedrijf?

Onze grootste uitdaging is om de service aan onze klanten nog beter te maken. Het werken met goede en betrouwbare machines wordt steeds belangrijker, omdat klanten met steeds meer regels en kosten te maken krijgen. Door een machine goed te onderhouden kunnen de kosten per draaiuur laag gehouden worden, wat uiteindelijk voor de klant het belangrijkste is. Mede door de aanschaf van twee nieuwe servicebussen en door het uitbreiden van ons serviceteam willen we dit gaan realiseren.



Wat is uw toekomstvisie? Waar staat W&H Smedes over vijf jaar?

Wij willen de service en verkoop van de machines nog verder uitbreiden. Voor Manitou is dit al heel goed gelukt. Waar het kan willen wij met dit merk nog verder groeien. Ook voor de Liebherr-klanten in Noord Nederland willen we over vijf jaar een betrouwbare partner zijn, waarbij service hoog in het vaandel staat.

Wat is de beste ondernemerstip die u ooit gekregen hebt?

De klant is koning maar uw medewerkers zijn keizers. Behandel ze allemaal met respect!