Twee dagen lang American Christmas in Burgum

BURGUM – In het centrum van Burgum wordt vrijdag 16 en zaterdag 17 december een American Christmas gevierd. Onder het motto ‘meer kerst in Burgum’ is er twee dagen lang veel, heel veel te doen.

Zo zijn er kerstmannen, kerstkoortjes, kraampjes en bezoekers worden getrakteerd op marshmallows. Er wordt gedanst, de leden van de Scouting zorgen voor een sfeervol kampvuur en de schaapsherder van Balloo uit Drenthe is er met haar schapen.

Schaapsherder loot door het centrum van Burgum

Daarnaast is er een gezellige Christmas Sing a Long. Hier doen koren aan mee waarvan de leden heerlijk foute kersttruien dragen. Dankzij een groot scherm met de tekst kan iedereen meezingen.

De kerststal ontbreekt niet

Een grote kerststal in het centrum kan natuurlijk niet ontbreken. Iedereen die op de American Christmas aanwezig is, kan op de foto met de kerstman. En wat dacht je van meedoen aan de kuswedstrijd onder de mistletoe?

Bij de bibliotheek staat op beide dagen een ‘winskbeam’: een grote kerstboom waarin iedereen die dat wil een wens, mooie gedachte of zelfs een verhaal kan achterlaten voor een dierbare.

Een wens voor je dierbare

Wie op vrijdag 16 of zaterdag 17 december met een foute kersttrui aan binnenstapt bij restaurant De Pleats, kan ook daar op de foto én krijgt gratis koffie of thee.

Sfeervol kerstevenement

Burgum viert kerst in ‘American style’. Amerikaanse kerstvieringen zijn groot, groter, grootst. Echter, Burgum heeft meer! Je kunt voor de meest actuele informatie de website www.burgum.frl raadplegen, of de Facebookpagina Burgum heeft Meer in de gaten houden. Kijk ook op pagina 28 en 29 in Weekblad Actief).