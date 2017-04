Sonac: hoogwaardig technologisch bedrijf met flexibele mensen

Naam: Jeroen Borggreve

Functie: Managing Director

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van Sonac Burgum B.V.?

‘Natural ingredients, smart solutions’: dat is de slogan van ons bedrijf. Dat zegt ook in een notendop wat we doen. Sonac produceert betrouwbare en duurzame ingrediënten uit grondstoffen van dierlijke oorsprong. In Burgum produceren we ingrediënten voor zeer uiteenlopende eindmarkten: van meststoffen tot farmaceutische toepassingen.

Waar bent u het meest trots op?

In ons bedrijf in Burgum verwerken we uitsluitend bijproducten van voor menselijke comsumptie bestemde slachtdieren. Van deze bijproducten van vandaag, maken wij de grondstoffen voor morgen. 100% pure en natuurlijke producten. Er wordt veel gepraat over duurzaamheid, wij geven daar op deze manier inhoud aan. Duurzaamheid staat, naast betrouwbaarheid, aan de basis van onze producten en processen.

Wat is uw stijl van leidinggeven?

Ligt aan de situatie, het liefst ondersteunend en coachend.

Wat is momenteel de grootste uitdaging/kans voor uw bedrijf?

We zijn een hoogwaardig technologisch bedrijf dat afhankelijk is van flexibele mensen met kennis en interesse voor techniek. Voor die mensen hebben we veel te bieden. Maar de beschikbaarheid van technische mensen voor de toekomst wordt minder. Goede mensen die in hun technische ontwikkeling willen investeren zijn bij ons altijd welkom.



Kansen zien we in samenwerken met klanten en leveranciers om de hoogste waarde aan onze grondstoffen toe te voegen en de beste toepassing voor onze producten in de markt te vinden. Grote internationale klanten zoeken ook een internationale partner om samen met hen hun producten te verbeteren, hun kwaliteit te verhogen en hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Daar ligt onze kracht en onze kans.

Wat is uw toekomstvisie?

Sonac is een innovatief bedrijf, waar we samen met onze centrale R&D–afdeling steeds zoeken naar nieuwe producten en toepassingen. Zo is Darling Ingredients, ons moederbedrijf, wereldleider geworden in de productie van natuurlijke ingrediënten.

Door goed samen te werken met onze leveranciers en wereldwijde klanten verstevigen we onze sterke positie.



Wat is de beste ondernemerstip die u ooit gekregen hebt?

Investeer in het selecteren van de goede mensen, je mensen maken je bedrijf op de lange termijn!